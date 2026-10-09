सहारनपुर: विदाई के वक्त बरात में आई कार की चपेट में आया आठ साल का बालक, अस्पताल ले जाते समय मौत

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लखनौती के मोहल्ला कुरैशियान में बृहस्पतिवार देर रात शादी समारोह के बीच हुए हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। शादी में बेटी की विदाई के दौरान आठ वर्षीय बालक कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए करनाल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।

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लखनौती निवासी सलमान का आठ वर्षीय बेटा अर्श घर से परचून की दुकान पर खाने का सामान लेने के लिए निकला था। इसी दौरान पड़ोस में अब्बास के घर शादी समारोह चल रहा था। बरात आने के बाद शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं और बेटी की विदाई की तैयारी चल रही थी।



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बताया गया कि इसी दौरान अर्श भी वहां पहुंच गया। विदाई के दौरान वह एक कार की चपेट में आ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का कहना है कि समारोह में डीजे और पटाखों के साथ बुलेट से भी पटाखे छोड़े जा रहे थे। तेज आवाज और भीड़ के कारण कुछ समय तक हादसे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।



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परिजन आनन-फानन में अर्श को लखनौती से करनाल के एक निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर आगे रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बाद में परिजन शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोह लेकर पहुंचे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

