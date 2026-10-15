सहारनपुर: हादसे के बाद शरीर के कई अंगों ने काम करना किया बंद, 24 साल के युवक ने कर ली आत्महत्या

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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किशनपुरा में शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे ऋतिक (24) ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। सड़क हादसे में घायल होने के बाद शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। युवक अपनी मां और छोटे भाई के साथ किराए के मकान में रहता था।

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ऋतिक मूल रूप से देवबंद थाना क्षेत्र का रहने वाला था। कुछ समय पहले वह सड़क हादसे में घायल हो गया था। इसके बाद से शरीर के कुछ हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था। इसके चलते वह काफी परेशान रहता था। वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ मोहल्ला किशनपुरा में किराए के मकान में रह रहा था।



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बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे ऋतिक की मां और छोटा भाई घर पर नहीं थे। इसी दौरान उसने कमरे में फंदे पर लटककर जान दे दी। जब मां घर लौटी तो बेटे को फंदे पर लटका देखकर उनके होश उड़ गए। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।



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रजबहे में मिला व्यक्ति का शव, पहचान नहीं

देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव दतौली रांघड़ के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित आगरा फैक्टरी के पास रजबहे में व्यक्ति का शव मिला है। इसकी पहचान नहीं हुई है। शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। व्यक्ति ने काले रंग की पैंट, हाफ टी-शर्ट पहन रखी है। पीछे कमर पर किसी जानवर ने नोचा है। शरीर फूला हुआ है। उम्र में करीब 40 साल लग रही है।