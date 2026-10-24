Saharanpur News: पॉलीटेक्निक के छात्र की हमला कर हत्या

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देवबंद। रणखंडी गांव में दो किशोरों के बीच हुआ मामूली विवाद जानलेवा साबित हुआ। थप्पड़ मारने को लेकर हुए झगड़े में पॉलीटेक्निक के छात्र मनु प्रताप (17) की ईंट और पंच से हमलाकर हत्या कर दी गई।पुलिस ने नाबालिग आरोपी समेत उसके पिता को पकड़ लिया है। मृतक के चाचा की तहरीर पर हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।बृहस्पतिवार को रणखंडी निवासी मनु प्रताप की गांव के ही 16 वर्षीय किशोर से किसी बात लेकर कहासुनी हो गई थी। बताया गया है कि इस दौरान आरोपी के पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे मामला बढ़ गया।आरोप है कि इस दौरान मनु प्रताप के सिर पर लोहे के पंच और ईंट से हमला किया गया। इसमें वह घायल हो गया। परिजनों ने निजी चिकित्सक के यहां उसका उपचार करा लिया। रात में ही दोनों पक्षों के बीच आपस में बैठकर बात हुई और विवाद को निपटा दिया गया। आधी रात के बाद मनु प्रताप की हालत फिर से बिगड़ गई। परिजन उसे मुजफ्फरनगर लेकर गए।वहां, उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सुबह सूचना मिलने पर एसपी देहात मयंक पाठक और सीओ अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।