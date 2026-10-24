फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Polytechnic student murdered in an attack

Saharanpur News: पॉलीटेक्निक के छात्र की हमला कर हत्या

Sat, 24 Oct 2026 01:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Polytechnic student murdered in an attack
देवबंद के रणखंडी गांव में छात्र की मौत के बाद उसके घर के बाहर बैठे लोग। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

देवबंद। रणखंडी गांव में दो किशोरों के बीच हुआ मामूली विवाद जानलेवा साबित हुआ। थप्पड़ मारने को लेकर हुए झगड़े में पॉलीटेक्निक के छात्र मनु प्रताप (17) की ईंट और पंच से हमलाकर हत्या कर दी गई।
पुलिस ने नाबालिग आरोपी समेत उसके पिता को पकड़ लिया है। मृतक के चाचा की तहरीर पर हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बृहस्पतिवार को रणखंडी निवासी मनु प्रताप की गांव के ही 16 वर्षीय किशोर से किसी बात लेकर कहासुनी हो गई थी। बताया गया है कि इस दौरान आरोपी के पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे मामला बढ़ गया।
विज्ञापन

आरोप है कि इस दौरान मनु प्रताप के सिर पर लोहे के पंच और ईंट से हमला किया गया। इसमें वह घायल हो गया। परिजनों ने निजी चिकित्सक के यहां उसका उपचार करा लिया। रात में ही दोनों पक्षों के बीच आपस में बैठकर बात हुई और विवाद को निपटा दिया गया। आधी रात के बाद मनु प्रताप की हालत फिर से बिगड़ गई। परिजन उसे मुजफ्फरनगर लेकर गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहां, उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सुबह सूचना मिलने पर एसपी देहात मयंक पाठक और सीओ अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

देवबंद के रणखंडी गांव में छात्र की मौत के बाद उसके घर के बाहर बैठे लोग। संवाद

देवबंद के रणखंडी गांव में छात्र की मौत के बाद उसके घर के बाहर बैठे लोग। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed