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गांव फतेहपुर जट्ट निवासी शिवकुमार ने बताया कि आवेश सहारनपुर में एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। वह प्रतिदिन गांव से ही बाइक पर ड्यूटी पर जाता था। बुधवार रात आठ बजे आवेश नकुड़ से घर की ओर जा रहा था। गांव अध्याना से पहले सड़क पर मिल में गन्ना डालकर आयी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी थी। आवेश की ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टक्कर हो गई। टक्कर लगने से आवेश बुरी तरह जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को सीएचसी में लेकर गयी, जहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद आवेश को मृत घोषित कर दिया। शिवकुमार ने बताया कि मृतक दो छोटे बच्चे हैं। सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।फतेहपुर थाना क्षेत्र के छुटमलपुर नगर पंचायत के रुड़की रोड पर बृहस्पतिवार सुबह भैंसराव के पास स्कॉर्पियो की टक्कर से नीरज और सागर सैनी निवासीगण मुजफ्फरपुर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। वहां से चिकित्सकों ने सागर को गंभीर होने पर हायर सेंटर भेज दिया। पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी।