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फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सुना है सहारनपुर में किसी को गलती से सम्मान दे दिया गया है। इसका मतलब भाजपा सरकार ये कह रही है कि हम सोच-समझकर इन्हें कभी सम्मान नहीं देते, जो हुआ भूल से हुआ। ये कहना तो सम्मान देने के बाद और भी बड़ा अपमान है। दरअसल, भाजपा सरकार से गलती ये हुई कि जो संबंध दबा-छिपा था उसका भंडाफोड़ हो गया है या फिर ये भी हो सकता है कि इन्हें सम्मान देकर अप्रत्यक्ष रूप से किसी और का अपमान किया जा रहा हो। पोस्ट में यह भी लिखा कि ये पहचान की गलती नहीं है। चरखी से संबंध की डोरी खुल जाने की गलती है और ये गलती उस विभाग से हुई है जिससे खुफिया जानकारी भी रखने की उम्मीद की जाती है।इसमें तो विपक्ष की भी कोई भूमिका नहीं है कि सरकार तुरंत भ्रामक बयान देकर, बड़ी-बड़ी संगीन धाराओं में 4-5 को निरुद्ध और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। यूपी सरकार और पुलिस विभाग ने तो चुनाव लड़ने से पहले ही इनकी जमानत जब्त कर दी है और बोलती बंद। इस सम्मान रूपी अपमान के प्रकरण के बाद हैदराबाद तक में भाजपा के खिलाफ आक्रोश फैल गया है। सुना है पीछे बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है... हम थे जिनके सहारे, वो हुए न हमारे।पूर्व मुख्यमंत्री की पोस्ट में टिप्पणी भी की गई है। इसमें लिखा कि यूपी पुलिस कह रही है कि इस हास्यास्पद घटना से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री इसलिए हटा दी जाए कि उससे उप्र पुलिस की छवि खराब हो रही है। ऐसे में जनता पूछ रही है कि छवि बची ही कहां है जो खराब होगी।