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दरअसल, बेहट बस स्टैंड पर विक्की की मोबाइल दुकान है। बुधवार रात दुकान में धुआं उठ रहा था। देखते-ही-देखते धुआं आग में तब्दील हो गया। दुकान से आग की लपटें उठती देखकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान दमकल विभाग को सूचना दी गई। पता लगते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत करने के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी ऋषभ पंवार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट आया है। जांच की जा रही है।

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सहारनपुर। बेहट बस बस स्टैंड के पास मोबाइल दुकान में बुधवार देर रात आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग से दस लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।