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एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मामला कोतवाली मंडी क्षेत्र की फरमान बस्ती खाताखेड़ी का है। पीड़ित शमीम अहमद ने 20 नवंबर को कोतवाली मंडी में तहरीर देकर बताया था कि इमरान उसे दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके एवज में उससे दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। आरोप है कि डराकर उससे 25 हजार रुपये भी ले लिए गए।विरोध करने पर आरोपी ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मंडी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। सोमवार को पुलिस टीम ने बाबा लालदास रोड पर कब्रिस्तान रोड के सामने से आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 16 हजार रुपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गई।