Saharanpur News: बाइकों की टक्कर के बाद दो पक्षों में संघर्ष, चार घायल

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शुक्रवार सुबह पखनपुर निवासी अलिम और शकरपुर निवासी राघव की बाइकें मंदिर के पास आपस में टकरा गई थीं। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर उस समय मामला शांत करा दिया। आरोप है कि कुछ देर बाद एक पक्ष के लोग कई बाइकों पर सवार होकर लाठी-डंडों और अवैध हथियारों के साथ राघव के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर ग्रामीण एकत्र होने लगे तो हमलावर अपनी आधा दर्जन से अधिक बाइकें मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इस संघर्ष में सेठपाल, सतपाल, दिव्यांश और दुर्गेश घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।चिकित्सकों ने सेठपाल, दिव्यांश और दुर्गेश की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित शकरपुर निवासी सुनील की तहरीर पर पुलिस ने पखनपुर निवासी समी, समीर, शमीम, साहिल, रहमान, शाहीन, शाकिब और शोएब सहित आठ नामजद तथा 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ गंगोह शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।