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परिजनों ने बताया कि सागर रात साढ़े आठ बजे बाहर से आया था। वह किसी से कुछ नहीं बोला और बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद छोटी बहन उसे खाना खाने के लिए बुलाने गई तो वह अपने कमरे में फंदे पर लटका मिला। इस पर बहन ने शोर मचाया। शोर सुनकर अंदर पहुंचे परिजनों ने उसे आनन फानन में नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बताया गया कि काफी पहले सागर की मां अपने बच्चों सहित मायके में आकर रहने लगी थी। सागर अविवाहित था। परिवार में उसकी दो छोटी बहन और एक भाई है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। सागर मजदूरी करके परिवार की मदद कर रहा था। उसकी मां भी मजदूरी करती है।सीओ नकुड़ जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि कुछ संदिग्ध आता है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अभी परिजनों की तरफ से भी कोई तहरीर नहीं मिली है।