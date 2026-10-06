फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Benefit of 15% tax rebate now available until October 31.

Saharanpur News: टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट का लाभ अब 31 अक्तूबर तक

Tue, 06 Oct 2026 01:11 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
Benefit of 15% tax rebate now available until October 31.
सहारनपुर। गृहकर एवं जलकर बकायेदार एकमुश्त टैक्स जमा कराकर 15 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं। पहले यह छूट 30 सितंबर तक थी, जिसे नगर निगम ने बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया है।
विज्ञापन

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संगीता गुप्ता की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि महापौर द्वारा सदन की स्वीकृत के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के वर्तमान गृहकर, जलकर एवं सीवर कर पर 31 अक्तूबर तक छूट दी जा रही है। इस पर महापौर और नगर आयुक्त द्वारा ई-ऑफिस के माध्यम से तीन अक्तूबर को स्वीकृति दी गई है। उनका कहना है कि 15 फीसदी छूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टैक्स जमा करने पर मिलेगी। इससे पहले यह छूट 30 सितंबर तक थी। उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने एकमुश्त टैक्स जमा कराते हुए छूट का लाभ लिया।
विज्ञापन

------
टैक्स के दायरे में संपत्तियां
कुल संपत्ति--------2.13 लाख
आवासीय---------1.43 लाख
व्यावसायिक-------38 हजार
अन्य------------32 हजार
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed