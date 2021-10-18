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परिक्षेत्रीय अधिकारी माधवी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से बेहट रोड स्थित कंपनी बाग में प्रदेश के सहारनपुर, आगरा, कानपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, मथुरा, गाजियाबाद समेत विभिन्न जिलों की इकाइयां प्रतिभाग कर रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड की इकाइयां भी अपने उत्पाद लेकर पहुंचेंगी। प्रदर्शनी में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में पंजीकृत इकाइयों, हस्तशिल्प कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का अवसर मिलेगा। महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना है। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम पांच से छह बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं, विभिन्न विभागों के सेमिनार और कार्यक्रम सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक आयोजित किए जाएंगे।

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सहारनपुर। कंपनी बाग में शुक्रवार से सहारनपुर खादी महोत्सव 2026-27 की शुरुआत हुई। 29 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव में 85 स्टॉल लगाए गए हैं। जहां पर खादी के कपड़ों से लेकर कश्मीरी शॉल, बनारसी साड़ी, सूट, अचार, मुरब्बा और लकड़ी के सामान तक की खरीदारी की जा सकेगी। शनिवार को सुबह 11 बजे प्रदेश के संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सैनी प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन करेंगे।