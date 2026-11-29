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जिले में 20 अक्तूबर के बाद से एक्यूआई 200 के ऊपर चल रहा है। बीच में हल्की बूंदाबांदी और हवा चलने से यह एक दिन 85 तक आया था। दो दिन पहले अहमदबाग क्षेत्र का एक्यूआई 305 दर्ज किया गया था जो सबसे अधिक था। बीते दो दिन में एक्यूआई गिरने की मुख्य वजह हल्की हवा चलना है। पर्यावरणविद् उमर सैफ का कहना है कि हवा चलने से निश्चित रूप से वायु प्रदूषण पर असर पड़ता है।तापमान में भी लगातार हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार की तुलना में न्यूनतम तापमान शून्य दशमलव पांच डिग्री गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। अधिकतम तापमान दो दिन से 24 डिग्री सेल्सियस पर ही बना हुआ है। मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने अगले महीने न्यूनतम तापमान के 10 डिग्री से नीचे जाने की उम्मीद जताई है। रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले हवा में प्रदूषण साफ नजर आ रहा था। धूप निकलने के बाद धीरे-धीरे वातावरण साफ होता गया।