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शुक्रवार शाम करीब चार बजे ज्योतिबाफुले तिराहे पर तीनों ओर से वाहनों की आवाजाही के चलते जाम लगना शुरू हुआ। कार और अन्य वाहन चालकों में आगे निकलने की होड़ मच गई। इस दौरान चालकों ने अपने वाहन आड़े-तिरछे खड़े कर दिए, जिससे तिराहे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। जाम के चलते मुजफ्फरनगर रोड और सहारनपुर रोड पर थाने के आगे तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान कई पुलिस अधिकारियों के वाहन, एंबुलेंस और स्कूली छात्र-छात्राओं को लेकर जा रही बसें भी जाम में फंसी रहीं।करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहने के बाद प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत कर वाहनों को व्यवस्थित कराया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। कस्बेवासियों का कहना है कि पुलिसकर्मियों के मौजूद नहीं होने से लोगों को घंटों जाम की समस्या झेलनी पड़ी। सीओ सदर पवन कुमार ने बताया कि जाम लगने के बाद पुलिसकर्मियों को भेजा गया था जिन्होंने जाम खुलवा दिया।