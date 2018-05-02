शहर चुनें

अपना शहर चुनें

Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur ›   ???????? ?? ???? ???????? ?? ?????????? ?? ???? ??????

???????? ?? ???? ???????? ?? ?????????? ?? ???? ??????

Meerut Bureau Updated Wed, 02 May 2018 11:57 PM IST
ख़बर सुनें
âãUæÚUÙÂéÚUÐ °ââè/°âÅUè Õðçâ·¤ ÅUè¿âü ßðÜÈð¤ØÚU °âôçâ°àæÙ Ùð Õðçâ·¤ çàæÿææ çßÖæ» ·ð¤ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ÂÚU ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ·ð¤ çàæÿæ·¤ô´ ·¤æ ©UˆÂèÇ¸UÙ ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æØæ ãñUÐ §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ÚUæcÅþUÂçÌ ÚUæ×ÙæÍ ·¤ôçß¢Î ·¤ô ™ææÂÙ ÖðÁ·¤ÚU ×æ×Üð ×ð´ ãUSÌÿæðÂ ·¤ÚUÙð ·¤è ×æ¢» ·¤è ãñUÐ §ÌÙæ ãUè ÙãUè´, â¢»ÆUÙ ÂÎæçÏ·¤æçÚUØô´ Ùð çàæÿæ·¤ â¢»ÆUÙô´ ÂÚU Öè ÎçÜÌ çßÚUôÏè ×æÙçâ·¤Ìæ ÚU¹Ùð ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æØæÐ
â¢»ÆUÙ âð ÁéÇ¸ðU ¥Ùð·¤ ÂÎæçÏ·¤æÚUè ÚUæcÅþUÂçÌ ·ð¤ Ùæ× ·¤æ ™ææÂÙ ÇUè°× ·¤ô âõ´ÂÙð ·ð¤ çÜ° ÕéÏßæÚU ·¤ô ·¤Ü€ÅþðUÅU Âãé¢U¿ðÐ çÁÜæŠØÿæ ÚUæ·ð¤àæ ÙõçÅUØæÜ, ×ãUæ×¢˜æè âéÚð´U¼ý ·é¤×æÚU ¥õÚU ·¤ôáæŠØÿæ ×é·ð¤àæ Üæ¢Õæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âãUæÚUÙÂéÚU ×ð´ Õðçâ·¤ çàæÿææ çßÖæ» ·ð¤ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ mæÚUæ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ·ð¤ çàæÿæ·¤ô´ ·¤æ çÇU×ôàæÙ ·¤ÚU ©UÙ·ð¤ ßðÌÙ çÈý¤Á ·¤ÚUÙð ·¤è ÌñØæÚUè ¿Ü ÚUãUè ãñU, çÁâð Üð·¤ÚU ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ·ð¤ çàæÿæ·¤ô´ ×ð´ ÙæÚUæÁ»è ãñUÐ ©U‹ãUô´Ùð »ÜÌ ÌÚUè·ð¤ âð ç·¤° Áæ ÚUãðU çÇU×ôàæÙ ·¤ô L¤·¤ßæÙð ·¤è ×æ¢» ÚUæcÅþUÂçÌ âð ·¤è ãñUÐ ™ææÂÙ ÎðÙð ßæÜô´ ×ð´ Áô»ð´¼ý ·é¤×æÚU, çß·ý¤× çâ¢ãU, ×ðÜæÚUæ×, Ï×ü çâ¢ãU, âéÙèÜ ·é¤×æÚU, ¥ßÙèàæ ·é¤×æÚU, âÌèàæ ·é¤×æÚU, ÚUÁÙèàæ âãU»Ü ¥æçÎ àææç×Ü ÚUãðUÐ

S·ê¤Ü Õñ», ÁêÌð ¥õÚU ×ôÁð ÎôÕæÚUæ çßÌçÚUÌ ·¤ÚUæÙð ·¤è ×æ¢»
âãUæÚUÙÂéÚUÐ ØêÙæ§ÅðUÇU ÅUè¿âü °âôçâ°àæÙ ÂÎæçÏ·¤æçÚUØô´ Ùð ·¤ç×àÙÚU ¿¢¼ýÂý·¤æàæ ç˜æÂæÆUè ·¤ô ™ææÂÙ âõ´Â·¤ÚU ÂçÚUáÎèØ ÂýæÍç×·¤ °ß¢ ©U‘¿ ÂýæÍç×·¤ çßlæÜØô´ ·ð¤ Õ‘¿ô´ ·¤ô S·ê¤Ü Õñ», ÁêÌð ¥õÚU ×ôÁô´ ·¤æ çßÌÚU‡æ ÎôÕæÚUæ ·¤ÚUæÙð ·¤è ×æ¢» ·¤è ãñUÐ â¢»ÆUÙ ·ð¤ ×¢ÇUÜ ·¤æòçÇüUÙðÅUÚU ÇUæò. ×ÙôÁ ·é¤×æÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ S·ê¤Üô´ ×ð´ çßÌçÚUÌ ç·¤° »° S·ê¤Ü Õñ», ÁêÌð ¥õÚU ×ôÁð ƒæçÅUØæ »é‡æßžææ ·ð¤ ãUôÙð ·¤è ßÁãU âð ÀUãU ×ãUèÙð âð ÂãUÜð ãUè ÅêUÅU ¥õÚU È¤ÅU »° ãñ´U, çÁâ·ð¤ ÕæÎ ãUÁæÚUô´ Õ‘¿ð çÈ¤ÚU âð Õñ», ÁêÌð ¥õÚU ×ôÁð âð çßãUèÙ ãUô »° ãñ´UÐ ©U‹ãUô´Ùð çßÌçÚUÌ ç·¤° »° S·ê¤Ü Õñ», ÁêÌô´ ¥õÚU ×ôÁô´ ·¤è Áæ¢¿ ·¤ÚUæ·¤ÚU ÎôçáØô´ ·ð¤ çßL¤f ·¤æÚüUßæ§ü ·¤ÚUÙð ÌÍæ Âñâð ·¤è ßâêÜè ·¤ÚUÙð ·¤è ×æ¢» ·¤è ãñUÐ âæÍ ãUè S·ê¤Üô´ ×ð´ Õñ», ÁêÌô´ ¥õÚU ×ôÁô´ ·¤æ çßÌÚU‡æ ÎôÕæÚUæ ·¤ÚUæÙð ·¤è ×æ¢» ·¤è »§ü ãñUÐ
ÚU×ÁæÙ ×ð´ ¿éÙæßè ÇKêÅUè âð ×é€Ì ÚU¹Ùð ·¤è ×æ¢»
âãUæÚUÙÂéÚUÐ ©UÎêü ÅUè¿âü ßðÜÈð¤ØÚU °âôçâ°àæÙ Ùð ÇUè°× ·¤ô °·¤ ™ææÂÙ âõ´Âæ ãñU, çÁâ×ð´ ÚU×ÁæÙ ·ð¤ çÎÙô´ ×ð´ ÚUôÁðÎæÚU çàæÿæ·¤ô´ ·¤ô ¿éÙæßè ÇKêÅUè âð ×é€Ì ÚU¹Ùð ·¤è ×æ¢» ·¤è »§ü ãñUÐ ÂýÎðàæ ×ãUæ×¢˜æè ÚUæß ¥ŽÎéÜ âžææÚU ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ÚUôÁæ ÚU¹Ìð ãéU° çàæÿæ·¤ô´ ·ð¤ çÜ° ¿éÙæß ·¤è ÇKêÅUè ·¤ÚU ÂæÙæ â¢Öß ÙãUè´ ãUô»æ, €Øô´ç·¤ ©U‹ãð´U ÚUôÁæ ÚU¹Ùð ·ð¤ âæÍ ãUè Ù×æÁð´ Öè ÂÉ¸UÙè ãUôÌè ãñUÐ °ðâð ×ð´ ÁM¤ÚUè ãñU ç·¤ ÚUôÁðÎæÚU çàæÿæ·¤ô´ ·¤ô ¿éÙæßè ÇKêÅUè âð ×é€Ì ÚU¹æ Áæ°Ð

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Spotlight

Boney Kapoor
Bollywood

श्रीदेवी का नेशनल अवार्ड लेने बहनों के साथ क्यों नहीं दिल्ली गए अर्जुन कपूर, खुद बताई वजह

3 मई 2018

ekta karan
Bollywood

एकता कपूर ने शेयर की करण के साथ ऐसी तस्वीर, लिखा-ये किसी और के जैसा प्यार नहीं है

3 मई 2018

padmaavat costume
Bollywood

अक्षय की राह पर निकले संजय लीला भंसाली, पद्मावत में रणबीर और दीपिका के कॉस्ट्यूम को करेंगे नीलाम

3 मई 2018

Kangana
Bollywood

अक्षय से लेकर सलमान तक, सबकी फिल्मों में लग चुका है 'कलंक', जाह्नवी की 'धड़क' भूल गए क्या

3 मई 2018

tiger attack on park owner
Amazing Animals

शेर के आगे शेर बनने चला था ये शख्स, फिर हुआ ऐसा हादसा देखकर दिल दहल जाएगा

2 मई 2018

हर्षवर्धन कपूर
Bollywood

VIDEO: सोनम के भाई हर्षवर्धन को नहीं पता कब है बहन की शादी, सवाल पूछने पर दिया चौंकाने वाला जवाब

3 मई 2018

Anushka Sharma
Bollywood

अनुष्का ने किया इग्नोर तो बिग बी ने ऐसे किया रिएक्ट, एक्ट्रेस ने इस तरह संभाली बात

3 मई 2018

कपिल शर्मा
Bollywood

कपिल शर्मा ने पत्रकार से मांगे 100 करोड़ रुपए, नोटिस भेजकर कहा- '7 दिन के अंदर माफी मांगो'

2 मई 2018

Siddhartha and Varun
Bollywood

6 साल बाद सिद्धार्थ-वरुण फिर बन सकते हैं 'स्टूडेंट', पार्ट 2 में निभाएंगे ये अहम रोल

3 मई 2018

Osama Bin Laden
Hollywood

इन तीन फिल्मों में दिखी थी लादेन के एनकाउंटर की पूरी कहानी, इस फिल्म ने जीता था ऑस्कर

2 मई 2018

Most Read

सड़क पर दौड़ रही बस का डीजल टेंक तेज आवाज के साथ फटा
Hapur

सड़क पर दौड़ रही बस का डीजल टेंक तेज आवाज के साथ फटा

सड़क पर दौड़ रही बस का डीजल टेंक तेज आवाज के साथ फटा

2 मई 2018

सहकारी क्रय विक्रय समिति पर मिलेंगे पतंजलि के उत्पाद
Saharanpur

सहकारी क्रय विक्रय समिति पर मिलेंगे पतंजलि के उत्पाद

2 मई 2018

जांच में बैंक कर्मी नहीं मिले दोषी
Saharanpur

जांच में बैंक कर्मी नहीं मिले दोषी

2 मई 2018

जिला अस्पताल से बिना इलाज लौट रहे टीबी के मरीज
Saharanpur

जिला अस्पताल से बिना इलाज लौट रहे टीबी के मरीज

3 मई 2018

देश में भाजपा की सरकार आने पर बढ़ी विकास कार्यों की गति
Saharanpur

देश में भाजपा की सरकार आने पर बढ़ी विकास कार्यों की गति

2 मई 2018

मजलिस-ए-शूरा की प्रथम चरण की बैठक में शैक्षिक रिपोर्ट पेश
Saharanpur

मजलिस-ए-शूरा की प्रथम चरण की बैठक में शैक्षिक रिपोर्ट पेश

2 मई 2018

टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव के लिए 13 ने किया नामांकन
Saharanpur

टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव के लिए 13 ने किया नामांकन

2 मई 2018

âèÜ ¥õÚU ·é¤·¤èü ·ð¤ ÙôçÅUâ âð ·¤æòÜðÁ ÂýàææâÙ ×ð´ ¥È¤ÚUæÌÈ¤ÚUè
Saharanpur

âèÜ ¥õÚU ·é¤·¤èü ·ð¤ ÙôçÅUâ âð ·¤æòÜðÁ ÂýàææâÙ ×ð´ ¥È¤ÚUæÌÈ¤ÚUè

2 मई 2018

पांवधोई नदी में गिर रहे हैं 70 से अधिक नाले और सीवर
Saharanpur

पांवधोई नदी में गिर रहे हैं 70 से अधिक नाले और सीवर

3 मई 2018

चीनी मिलों द्वारा गन्ना भुगतान न करने से किसान परेशान
Saharanpur

चीनी मिलों द्वारा गन्ना भुगतान न करने से किसान परेशान

3 मई 2018

Related Videos

रोडवेज बस के गियर बॉक्स में लगी आग, हड़कंप

सहारनपुर में गंगोह रूट की रोडवेज बस में अचानक आग लग जाने से भगदड़ मच गई। बस में सवार लोगों ने बस के शीशे तोड़ बाहर कूदकर जान बचाई।

24 अप्रैल 2018

विनय रतन 0:51

भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस अंदाज में किया आत्मसमर्पण

24 अप्रैल 2018

आत्महत्या 3:12

ये वीडियो बनाने के बाद महिला ने कर ली आत्महत्या

23 अप्रैल 2018

हाईटेंशन लाइन 1:35

खेत में गिर गई हाईटेंशन लाइन, बड़ा हादसा होते-होते टला

19 अप्रैल 2018

DRUGS 3:38

यूपी में ड्रग माफियों का कहर, गांवालों ने दी ‘सामूहिक आत्मदाह’ की चेतावनी

19 अप्रैल 2018

Recommended

मुजफ्फरनगर में शाम साढ़े चार बजे सड़कों पर लाइट जलाकर गुजरते वाहन।
Muzaffarnagar

आंधी से पेड़ों के साथ बिजली के खंभे भी उखड़े, तार टूटे 

3 मई 2018

सागाौन
Udham Singh Nagar

71 पेड़ काटने के मामले में दो लोग गिरफ्तार

3 मई 2018

खटीमा में छिनकी गाजो पट्टी के किसान श्रमदान कर बॉध के तटबंध निर्माण करते।
Udham Singh Nagar

श्रमदान कर तटबंध बना रहे ग्रामीण

3 मई 2018

बेकाबू होकर पलटी बस पास लगी भीड़।
Muzaffarnagar

स्कूल की बस पलटी, पांच बच्चे घायल, ब्रेक फेल होने के कारण बेकाबू हुई बस 

3 मई 2018

ट्रेंट बोल्ट
Cricket News

दिल्ली ने रोमांचक मैच में RR को 4 रन से हराया, जिंदा रखी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें

3 मई 2018

Tata motors
Udham Singh Nagar

टाटा मोटर्स में चार दिन का ब्लॉक क्लोजर घोषित

3 मई 2018

आज का मुद्दा
View more polls

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen
  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.