{"_id":"5aea02fe4f1c1b350b8b7bb4","slug":"141525285630-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"?????? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ????: ????","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
?????? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ????: ????
âãUæÚUÙÂéÚUÐ â¢Ì çßÁØ ·¤õàæÜ ×ãUæÚUæÁ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÂçÚUßæÚU ·¤ô Õ¿æ·¤ÚU ãUè Îðàæ ·¤ô Õ¿æÙæ â¢Öß ãñUÐ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ âÎSØô´ ·ð¤ Õè¿ ÂñÎæ ãUôÙð ßæÜè ¥æÂâè ÎêÚUè ·¤ô ¹ˆ× ·¤ÚUÙæ ãUô»æÐ §â·ð¤ çÜ° ÂçÚUßæÚU ·ð¤ âÎSØô´ ·¤ô ÚUôÁæÙæ °·¤ ÕæÚU â¢Øé€Ì M¤Â âð ÕñÆU·¤ÚU ÖôÁÙ ·¤ÚUÙæ ¿æçãU°Ð
âÚUSßÌè çßãUæÚU çßlæÜØ ×ð´ ¥æØôçÁÌ ×¢»Ü×Ø ÂçÚUßæÚU ç×ÜÙ ·¤æØü·ý¤× ·¤æ àæéÖæÚ¢UÖ â¢Ì çßÁØ ·¤õàæÜ ×ãUæÚUæÁ Ùð ç·¤ØæÐ ×ãUæÚUæÁ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æÁ ¥ÂÙð ÂçÚUßæÚU ·¤ô çÕ¹ÚUÙð âð Õ¿æÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãñUÐ Õ‘¿ô´ ·¤ô ¥ÂÙè ÖæÚUÌèØ â¢S·ë¤çÌ ¥õÚU Ï×ü âð ÂçÚUç¿Ì ·¤ÚUæÙæ ¿æçãU°Ð ÙæÚUè â×æÙ ·ð¤ çÜ° Õ‘¿ô´ ·¤ô çàæÿææ ÎðÙè ãUô»èÐ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ØÁ×æÙ ¥ç×Ìæ ¥»ýßæÜ, ÚUæ× âãUæØ ¹éÚUæÙæ, ¥¢·é¤ÚU »»ü ÚUãðUÐ âæ¢âÎ ÚUæƒæß Ü¹ÙÂæÜ àæ×æü, ×ðØÚU â¢Áèß ßæçÜØæ, çßÏæØ·¤ Îðßð´¼ý çÙ×, ÂýÎèÂ ¿õÏÚUè, Âêßü çßÏæØ·¤ ÚUæÁèß »é¢ÕÚU, ÜæÁ·ë¤c‡æ »æ¢Ïè, ÂßÙ »éŒÌæ, ÇUæ. ¥ÁØ çâ¢ãU, ÚUæÁèß ¥»ýßæÜ, ¥àæô·¤ ¿æßÜæ, ×¢Áê ÁñÙ, âéÏæ·¤ÚU ¥»ýßæÜ, ÂêÙ× ¥»ýßæÜ, âÌèàæ ç×žæÜ, ØàæÂæÜ ÖæçÅUØæ, ÚUæÁèß ·¤æçÜØæ ¥æçÎ ×õÁêÎ ÚUãðUÐ
âãUæÚUÙÂéÚUÐ â¢Ì çßÁØ ·¤õàæÜ ×ãUæÚUæÁ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÂçÚUßæÚU ·¤ô Õ¿æ·¤ÚU ãUè Îðàæ ·¤ô Õ¿æÙæ â¢Öß ãñUÐ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ âÎSØô´ ·ð¤ Õè¿ ÂñÎæ ãUôÙð ßæÜè ¥æÂâè ÎêÚUè ·¤ô ¹ˆ× ·¤ÚUÙæ ãUô»æÐ §â·ð¤ çÜ° ÂçÚUßæÚU ·ð¤ âÎSØô´ ·¤ô ÚUôÁæÙæ °·¤ ÕæÚU â¢Øé€Ì M¤Â âð ÕñÆU·¤ÚU ÖôÁÙ ·¤ÚUÙæ ¿æçãU°Ð
âÚUSßÌè çßãUæÚU çßlæÜØ ×ð´ ¥æØôçÁÌ ×¢»Ü×Ø ÂçÚUßæÚU ç×ÜÙ ·¤æØü·ý¤× ·¤æ àæéÖæÚ¢UÖ â¢Ì çßÁØ ·¤õàæÜ ×ãUæÚUæÁ Ùð ç·¤ØæÐ ×ãUæÚUæÁ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æÁ ¥ÂÙð ÂçÚUßæÚU ·¤ô çÕ¹ÚUÙð âð Õ¿æÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãñUÐ Õ‘¿ô´ ·¤ô ¥ÂÙè ÖæÚUÌèØ â¢S·ë¤çÌ ¥õÚU Ï×ü âð ÂçÚUç¿Ì ·¤ÚUæÙæ ¿æçãU°Ð ÙæÚUè â×æÙ ·ð¤ çÜ° Õ‘¿ô´ ·¤ô çàæÿææ ÎðÙè ãUô»èÐ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ØÁ×æÙ ¥ç×Ìæ ¥»ýßæÜ, ÚUæ× âãUæØ ¹éÚUæÙæ, ¥¢·é¤ÚU »»ü ÚUãðUÐ âæ¢âÎ ÚUæƒæß Ü¹ÙÂæÜ àæ×æü, ×ðØÚU â¢Áèß ßæçÜØæ, çßÏæØ·¤ Îðßð´¼ý çÙ×, ÂýÎèÂ ¿õÏÚUè, Âêßü çßÏæØ·¤ ÚUæÁèß »é¢ÕÚU, ÜæÁ·ë¤c‡æ »æ¢Ïè, ÂßÙ »éŒÌæ, ÇUæ. ¥ÁØ çâ¢ãU, ÚUæÁèß ¥»ýßæÜ, ¥àæô·¤ ¿æßÜæ, ×¢Áê ÁñÙ, âéÏæ·¤ÚU ¥»ýßæÜ, ÂêÙ× ¥»ýßæÜ, âÌèàæ ç×žæÜ, ØàæÂæÜ ÖæçÅUØæ, ÚUæÁèß ·¤æçÜØæ ¥æçÎ ×õÁêÎ ÚUãðUÐ