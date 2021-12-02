फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Wife murdered by striking her on the head with a grinding stone.

Rampur News: सिलबट्टे से सिर पर वार कर पत्नी की हत्या

Mon, 05 Oct 2026 12:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 05 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Wife murdered by striking her on the head with a grinding stone.
रामपुर। मसवासी क्षेत्र के सीतारामपुर गांव में रविवार रात घरेलू विवाद के दौरान एक युवक ने अपनी पत्नी के सिर पर सिलबट्टे से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में खलबली मच गई और लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा और मसवासी चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन

रविवार रात करीब नौ बजे स्वार थाना क्षेत्र के सीतारामपुर निवासी धर्मेंद्र का अपनी पत्नी रीना (32) से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पति-पत्नी के बीच तकरार बढ़ने पर धर्मेंद्र ने घर में रखे सिलबट्टे से रीना के सिर पर प्रहार कर दिए। सिर में गंभीर चोट लगने से रीना की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी धर्मेंद्र मौके से भाग निकला।
विज्ञापन

बताया जाता है कि मृतका के दो छोटे बच्चे हैं। इनमें पांच वर्षीय बेटा रुद्र और दो वर्षीय बेटी राधिका हैं। घटना के बाद दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति धर्मेंद्र नरपतनगर में पेस्टीसाइड की दुकान चलाता है। हत्या की पूरी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना की सूचना पर कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा और मसवासी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि मौके पर पति द्वारा पत्नी के सिर पर सिलबट्टे से प्रहार करने की जानकारी मिली है, जिससे उसकी मौत होना बताया जा रहा है। आरोपी वारदात के बाद भाग गया है, उसकी तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed