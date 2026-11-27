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ग्राम प्रशासक के समर्थकों के पहुंचने पर माहौल और गरमा गया। करीब एक घंटे तक ओपीडी ठप रहने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर नजर रखी। बाद में सीएचसी अधीक्षक ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया।क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रशासक बृहस्पतिवार को दवा लेने स्वार आए थे। उन्होंने अपनी कार सीएचसी परिसर में खड़ी की और दवा लेने अंदर चले गए। वापस लौटने पर कार के टायर की हवा निकली मिली।इस पर वह गार्ड से जानकारी लेते हुए अंदर पहुंचे और वहां बैठे डॉक्टर से इस बारे में पूछताछ करने लगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर डॉक्टर ने ग्राम प्रशासक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सीएचसी में अफरातफरी मच गई।जानकारी मिलने पर ग्राम प्रशासक के समर्थक भी पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। इसके चलते करीब एक घंटे तक ओपीडी का कामकाज प्रभावित रहा। मरीजों को इंतजार करना पड़ा।सीएचसी अधीक्षक डॉ. सतीश ने बताया कि घटना के समय वह मौजूद नहीं थे। बाद में उन्हें मामले की जानकारी मिली। फिलहाल दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया गया है।उधर, विधायक ने भी मामले का संज्ञान लेने की बात कही है। वहीं, ग्राम प्रशासक का कहना है कि उनके साथ अभद्रता की गई है। उन्होंने इस मामले की शिकायत की है।