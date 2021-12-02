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हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे दोनों घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया।हादसा बुधवार तड़के खिजरपुर की पुलिया के पास हुआ। बताया गया कि रामपुर से धान भरकर एक ट्रक टांडा की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर से उसकी टक्कर हो गई। अचानक हुई टक्कर से चालक ट्रक पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सड़क किनारे पलट गया। ट्रक में सवार चालक और दूसरा व्यक्ति अंदर फंस गए।राहगीरों ने दोनों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है।हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और मौके पर जुटी भीड़ के कारण सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए। पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाकर भीड़ नियंत्रित की, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका। सीओ पंकज पंत ने बताया कि हादसे के बाद जाम खुलवा दिया गया है और घायलों को अस्पताल भेजा गया है।