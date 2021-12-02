फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Three-member inquiry team constituted in the case of the deaths of five cattle due to Lumpy disease.

Rampur News: लंपी से पांच गोवंशीय पशुओं की मौत के मामले में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित

Mon, 05 Oct 2026 12:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 05 Oct 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
Three-member inquiry team constituted in the case of the deaths of five cattle due to Lumpy disease.
रामपुर। सैदनगर क्षेत्र में लंपी बीमारी से गोवंशीय पशुओं की मौत के मामले सामने आए हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है।
विज्ञापन


अलीपुरा और हमीरपुर में अब तक पांच पशुओं की मौत की बात सामने आई है। अलीपुरा में महेश शर्मा की एक गाय करीब दस दिन से लंपी से ग्रस्त थी, जिसकी देर रात मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, महेंद्र पाल, करन सिंह और महावीर सिंह के पशुओं की भी मौत हुई है। हमीरपुर में करीब 20 दिन पहले अरुण शर्मा की गोशाला में भी एक गाय की मौत हो चुकी है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अश्वनी कुमार ने बताया कि टीम गांव में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed