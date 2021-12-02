Rampur News: लंपी से पांच गोवंशीय पशुओं की मौत के मामले में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित

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अलीपुरा और हमीरपुर में अब तक पांच पशुओं की मौत की बात सामने आई है। अलीपुरा में महेश शर्मा की एक गाय करीब दस दिन से लंपी से ग्रस्त थी, जिसकी देर रात मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, महेंद्र पाल, करन सिंह और महावीर सिंह के पशुओं की भी मौत हुई है। हमीरपुर में करीब 20 दिन पहले अरुण शर्मा की गोशाला में भी एक गाय की मौत हो चुकी है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अश्वनी कुमार ने बताया कि टीम गांव में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। संवाद

रामपुर। सैदनगर क्षेत्र में लंपी बीमारी से गोवंशीय पशुओं की मौत के मामले सामने आए हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है।