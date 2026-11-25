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घटना मंगलवार रात करीब आठ बजे की है। मोहल्ला पीला तालाब निवासी नईम का बेटा फूल शाह (24) घर के एक कमरे में था। इसी दौरान उसने खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया।बताया जा रहा है कि युवक ने तमंचा मुंह पर रखकर गोली मारी थी। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवक ने आत्महत्या की कोशिश की है। मामले की जांच की जा रही है। घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं है।