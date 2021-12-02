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शिक्षकों का कहना है कि छोटी-छोटी जानकारियों और कार्यों के लिए बार-बार बैठक बुलाने से उनका निर्वाचन संबंधी क्षेत्रीय काम प्रभावित हो रहा है। वहीं, विद्यालयों में चल रहा निपुण आकलन भी पिछड़ रहा है।संघ की ओर से दिए गए पत्र में कहा गया है कि कुछ अधिकारी बीएलओ, एबीएलओ और सुपरवाइजर की हर एक-दो दिन में बैठक बुला रहे हैं। शिक्षकों को सुबह 10 बजे बुलाकर शाम पांच से छह बजे के बीच छोड़ा जाता है। कई बार उन्हें पांच-पांच घंटे तक बैठकों में रखा जाता है। संघ का कहना है कि ज्यादातर बैठकों और छोटे कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से भी पूरा कराया जा सकता है।शिक्षकों ने विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित होने का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि स्कूलों के अधिकांश स्टाफ को बीएलओ और सुपरवाइजर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे कुछ विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पत्र में महिला शिक्षकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है।संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. राजवीर सिंह और जिला महामंत्री अंजुम स्नेही सक्सेना ने डीएम से मांग की है कि संबंधित उपजिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर रोजाना अनावश्यक बैठकें बुलाने पर रोक लगाई जाए।