Rampur News: बारिश ने धीमी की फुट ओवरब्रिज निर्माण की रफ्तार

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रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अमृत भारत योजना के तहत 23.3 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। इसके तैयार होने से यात्रियों को प्लेटफार्मों के बीच आने-जाने में सुविधा मिलेगी। खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।फुट ओवरब्रिज पर यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाएंगी। इससे यात्रियों को प्लेटफार्म तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन परिसर में कार्यालय भवनों का निर्माण और अन्य तकनीकी कार्य भी कराए जा रहे हैं। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बारिश के चलते काम की गति प्रभावित हो रही है। मौसम अनुकूल रहने पर निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।स्टेशन अधीक्षक मोहम्मद आजम ने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से निर्माण कार्य में रुकावट आई थी, लेकिन काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। हाईटेक फुट ओवरब्रिज बनने से रेलवे स्टेशन बदला-बदला नजर आएगा।