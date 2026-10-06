Rampur News: एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर जताया विरोध

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उप्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यस्थल पर काला फीता बांधकर काम किया। संगठन की प्रमुख मांगों में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन, महंगाई भत्ता और सेवा सुरक्षा शामिल हैं।प्रदेश अध्यक्ष मयंक ठाकुर ने बताया कि मांगों के समाधान के लिए संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। इसके तहत पांच, छह और सात अक्टूबर को कर्मचारी काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध करेंगे। इसके बाद आठ, नौ और 10 अक्टूबर को जनपद मुख्यालय पर शांतिपूर्वक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबित मांगों का समाधान नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।