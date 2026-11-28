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हालांकि, नीचे आते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बाद में उसका शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और आत्महत्या के प्रयास के आरोप में भी रिपोर्ट दर्ज की है।मोहल्ला इमामबाड़ा निवासी साबिर बृहस्पतिवार सुबह खाने-पीने का सामान लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। उसे टावर पर बैठा देखकर इलाके में खलबली मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए।युवक का आरोप था कि कुछ लोग उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। उसने अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक को संबोधित शिकायती पत्र में लिखकर टावर से नीचे फेंकी थी। साबिर की मांग थी कि कोई उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और उसकी शिकायत सुनकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे। मांग पूरी होने तक उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया।पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। करीब 17 घंटे तक पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम उसे समझाने में जुटी रही।इस दौरान साबिर टावर पर बैठकर थैले से खाना निकालकर खाता और पानी पीता रहा। देर रात करीब एक बजे एएसपी अनुराग सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक को उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद साबिर नीचे उतरने को तैयार हो गया।000शिकायत सुनने के बजाय पुलिस कार्रवाई पर उठे सवालटावर से सुरक्षित नीचे उतरने के बाद पुलिस ने साबिर को हिरासत में ले लिया। उसका शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, युवक के खिलाफ सरकारी सेवक के वैध कृत्यों में बाधा डालने और आत्महत्या के प्रयास के आरोप में भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। करीब 17 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। अब युवक के खिलाफ दर्ज मुकदमे और उसकी ओर से लगाए गए मानसिक उत्पीड़न के आरोपों की जांच महत्वपूर्ण होगी।000युवक को टावर से उतार लिया गया है। उसकी शिकायत पर कार्रवाई होगी, लेकिन उसके इस कृत्य से सरकारी कामकाज में बाधा पड़ रही थी। इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। -अनुराग सिंह, एएसपी