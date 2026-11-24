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बता दें कि जिलाधिकारी एवं आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया था। इसमें जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे। जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की ओर से इस आदेश को मंडलायुक्त कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय थी।यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता मोहम्मद जुनैद एजाज के अनुसार, उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी के उन मानचित्रों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जो उन्हें लेबर सेस मामले की जांच के लिए दिए गए थे। जिला प्रशासन ने गूगल अर्थ एप्लीकेशन के माध्यम से उन मानचित्रों का सत्यापन किया था।उन्होंने बताया कि आरडीए सात जनवरी 2012 की जिला पंचायत नियमावली का उल्लंघन बताकर 38 भवनों को अवैध मानता है। प्रशासन ने वर्ष 2008 तक 14 भवन निर्मित और वर्ष 2009 से 2011 तक 13 भवन निर्माणाधीन बताए थे। इस तरह जिलाधिकारी की जांच में ही वर्ष 2011 तक 27 भवन बन चुके थे। इसके बावजूद 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया गया।