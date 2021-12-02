विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसमें 30 वर्ष से कम आयु के कलाकार प्रतिभाग करेंगे। खास बात यह है कि कार्यक्रम में आमंत्रित श्रोता भी युवा वर्ग से ही होंगे। युवा कलाकारों को मंचीय प्रस्तुति के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों पर अपनी प्रतिभा स्थापित करने का अवसर भी मिलेगा।सम्मेलन में शास्त्रीय संगीत गायन के लिए युवा कलाकार सिद्धार्थ नेगी प्रस्तुति देंगे। नवोदित बांसुरी वादक सम्यक पाराशरी और तबले पर लकी वर्मा संगत करेंगे। गजल गायन में रामपुर-सहसवान घराने की संगीत परंपरा से जुड़े कलाकार अरीब खान नियाजी प्रस्तुति देंगे।वहीं, लोक संगीत की समृद्ध परंपरा को स्वर देने के लिए कनक सक्सेना, अनुकृति और तरुणा जोगेश संयुक्त रूप से प्रस्तुति देंगी। रामपुर की सांस्कृतिक पहचान और संगीत विरासत की महत्वपूर्ण विधा कव्वाली का प्रदर्शन हसनैन नियाजी करेंगे।वरिष्ठ उद्घोषक असीम सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम की संपादित प्रस्तुतियों का प्रसारण 29 नवंबर को अपराह्न 2:30 बजे से आकाशवाणी रामपुर से किया जाएगा। कार्यक्रम अधिशासी संगीत विक्रांत चौधरी और कार्यक्रम प्रमुख अवधेश कुमार गौतम ने बताया कि देशभर के चुनिंदा 26 आकाशवाणी केंद्र ‘एयर राइजिंग स्टार सीजन-01’ का आयोजन 15 से 30 नवंबर के मध्य कर रहे हैं।रेडियो प्रसारण के साथ-साथ दूरदर्शन और यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यमों का जुड़ाव इन उभरती प्रतिभाओं को पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा।