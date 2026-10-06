Rampur News: अखिलेश यादव जल्द रामपुर आकर जेल में आजम खां से कर सकते हैं मुलाकात

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डॉ. तजीन फात्मा ने पांच दिन पहले अखिलेश यादव से हुई मुलाकात को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने उन खबरों को गलत करार दिया, जिनमें आजम खां का पत्र लेकर अखिलेश यादव से मिलने और 15 सीटों की मांग करने का दावा किया गया था। मीडिया रिपोर्टों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिना पुष्टि के खबरें प्रकाशित होने से जनता में गलत संदेश जाता है। जाैहर विवि मामले में ईडी और आयकर विभाग की जांच को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। सपा-कांग्रेस गठबंधन और स्थानीय संगठन की गैर-मौजूदगी से जुड़े सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इन्कार किया।0000सांसद की प्रेस वार्ता को बताया पार्टी की नीति के खिलाफरामपुर। आजम खां के आवास पर हुई प्रेस वार्ता में सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने कहा कि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की प्रेस वार्ता को लेकर पार्टी हाईकमान से शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि सांसद की ओर से कांग्रेस पदाधिकारियों संग की गई संयुक्त प्रेसवार्ता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। संगठन का कोई भी पदाधिकारी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की प्रेस वार्ता में उपस्थित नहीं था। संवाद