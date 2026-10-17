फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Youth killed, six injured in road accident

Raebareli News: सड़क हादसे में युवक की मौत, छह घायल

Sat, 17 Oct 2026 01:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 17 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Youth killed, six injured in road accident
ऊंचाहार। अरखा प्लाई फैक्टरी के पास शुक्रवार शाम सामने से आ रहे वाहन से बचने में ई रिक्शा सड़क किनारे खड़े डीसीएम से टकरा गया। हादसे में ई रिक्शा सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए।
विज्ञापन


पूरे चौहान मजरे ऊंचाहार देहात निवासी धनराज के घर शुक्रवार को उनके रिश्तेदार महराजगंज क्षेत्र के देवसरे निवासी राजू (45), उनकी पत्नी शर्मिला (40), प्रतापगढ़ के उदयपुर क्षेत्र के धुरिया हर निवासी संजय सिंह (37),अमेठी के जायस क्षेत्र के पूरे सुखा सिंह निवासी विद्यावती (58), उन्नाव के तकिया क्षेत्र के रामखेड़ा निवासी बिताना (35) आए थे।
विज्ञापन


दोपहर में धनराज ई रिक्शा से अपने रिश्तेदारों के साथ परिवार की विद्यावती (50) को लेकर प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित भक्तिधाम मनगढ़ दर्शन करने गए थे। शाम को सभी ई रिक्शा से लौट रहे थे। धनराज ई रिक्शा चला रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


रास्ते में अरखा प्लाई फैक्टरी के पास सामने से आ रहे वाहन से बचने के प्रयास में ई रिक्शा डीसीएम से टकरा गया। हादसे में राजू की मौके पर ही मौत हो गई। छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से धनराज व शर्मिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।


सीओ गिरिजाशंकर त्रिपाठी ने बताया डीसीएम को कोतवाली में खड़ा करा दिया गया है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed