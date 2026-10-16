फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Young woman's condition deteriorates on train; admitted to CHC

Raebareli News: ट्रेन में युवती की हालत बिगड़ी, सीएचसी में भर्ती

Fri, 16 Oct 2026 01:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 16 Oct 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Young woman's condition deteriorates on train; admitted to CHC
ऊंचाहार। लखनऊ के बिठौली स्थित आईएम तिराहा निवासी स्वाती चतुर्वेदी (25) बुधवार शाम त्रिवेणी एक्सप्रेस के एसी कोच में सवार होकर अपनी बड़ी बहन के घर शादी समारोह में शामिल होने सिंगरौली जा रही थीं। रायबरेली से ट्रेन आगे बढ़ने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। यात्रियों ने रेलवे के टोल फ्री नंबर पर इसकी सूचना दी। कंट्रोल रूम ने ऊंचाहार आरपीएफ को युवती की मदद करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन


ट्रेन के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ ने युवती को नीचे उतारा और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया। आरपीएफ थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर युवती को सीएचसी पहुंचाया गया था। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें परिजनों के साथ घर भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed