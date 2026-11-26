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संयुक्त परिवार से अलग होकर नया घर बसाने वाले लोगों को गैस कनेक्शन की जरूरत है, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। खाड़ी युद्ध के बाद गैस की किल्लत बढ़ने पर मार्च से नए कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। इस रोक में उज्ज्वला योजना के नए कनेक्शन भी शामिल हैं। गैस की किल्लत कम होने के बाद भी नए कनेक्शन के लिए पोर्टल नहीं खोला गया है। इससे नौकरीपेशा और दूसरे स्थानों पर रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है।जिले में 6.30 लाख एलपीजी उपभोक्ताजिले में 56 गैस एजेंसियों के माध्यम से 6.30 लाख घरेलू गैस कनेक्शन चल रहे हैं। इनमें 2.78 लाख कनेक्शन उज्ज्वला योजना के हैं। नए कनेक्शन जारी नहीं होने से अलग परिवार बसाने वाले और नए घरों में रहने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों और केंद्र सरकार की ओर से नए कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है।पोर्टल खुलने का इंतजारइंदिरा नगर निवासी रंजना देवी ने नए गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। उनका कहना है कि पोर्टल बंद होने के कारण उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। एजेंसी जाने पर पोर्टल खुलने के बाद ही कनेक्शन मिलने की बात कही जाती है। जगतपुर निवासी रामनरेश नए गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने से प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।शहर में पीएनजी, गांवों में परेशानीशहरी क्षेत्र में पीएनजी (पाइपलाइन से गैस) का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सिलिंडर से गैस के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को समय पर सिलिंडर की रिफिलिंग भी नहीं मिल पा रही है। नए कनेक्शन बंद होने और रिफिलिंग में देरी से उनकी परेशानी बढ़ गई है।एलपीजी के नए कनेक्शनों पर रोक लगी हुई है। वर्तमान समय में पोर्टल भी बंद है। पोर्टल खुलने के बाद ही लंबित आवेदनों में आगे की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। हालांकि जो भी गैस के उपभोक्ता हैं, उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से एलपीजी मिल रही है।- उबैदुर्रहमान, जिला पूर्ति अधिकारी रायबरेली