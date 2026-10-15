फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Vote counting in Salon today; results expected in the afternoon

Raebareli News: सलोन में मतगणना आज, दोपहर बाद आएगा परिणाम

Thu, 15 Oct 2026 01:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 15 Oct 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Vote counting in Salon today; results expected in the afternoon
रायबरेली। नगर पंचायत सलोन के अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। 13 अक्तूबर को हुए मतदान के बाद अब सभी की निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी हैं। सलोन स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। दोपहर बाद परिणाम आने की संभावना है।
विज्ञापन


मतगणना की तैयारियों के तहत बुधवार को डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने विकास भवन सभागार में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण प्रभारी अनूप कुमार ने कर्मचारियों को मतगणना की प्रक्रिया और विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी।डीएम ने निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मतगणना संपन्न कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन


नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतगणना के साथ ही इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अंजूलता, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीयूष चंद्र राय, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) विनायक शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed