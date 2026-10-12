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Raebareli News: वन स्टॉप सेंटर से मुंशीगंज पहुंची उज्बेकिस्तान की महिला

Mon, 12 Oct 2026 01:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 12 Oct 2026 01:05 AM IST
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Uzbek woman reaches Munshiganj from One Stop Center
रायबरेली। वन स्टॉप सेंटर से शनिवार शाम उज्बेकिस्तान की मदीना खां निशोनो कहीं चली गई। जानकारी पर पुलिस टीम ने उसे मुंशीगंज कस्बे से बरामद कर सेंटर पहुंचाया। इस घटना से वन स्टॉप सेंटर की सुरक्षा में बड़ी चूक उजागर हुई है।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रविवार को सेंटर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांची गई और स्टाफ के बयान दर्ज किए गए। बीती पांच अक्तूबर को सलोन कोतवाली में उज्बेकिस्तान की महिला के खिलाफ आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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उसका वीजा 23 अक्तूबर 2025 को समाप्त होने के बावजूद वह अवैध तरीके से देश में रह रही थी। पुलिस ने बीते शुक्रवार को राशिद उर्फ समीर को पकड़ा था, जिस पर महिला को अवैध रूप से ठहराने और जाली दस्तावेज बनाने का आरोप था। राशिद को जेल भेज दिया गया है। महिला को डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है।
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लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
महिला को शहर के महानंदपुर स्थित वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया था। वह सुरक्षा को धता बताते हुए करीब पांच बजे कहीं चली गई। स्टाफ के हैरान होने पर पुलिस को शिकायत की गई, जिसने देर रात 10 बजे उसे मुंशीगंज कस्बे के पास से ढूंढ निकाला। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि महिला को बरामद कर सेंटर पहुंचा दिया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और सुरक्षा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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