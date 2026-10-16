Raebareli News: उन्नाव ने जीती ओवरऑल चैंपियनशिप

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समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाने के साथ इसे जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने का आह्वान किया।विशिष्ट अतिथि एनटीपीसी ऊंचाहार के एजीएम (मानव संसाधन) पंकज और प्रदेश निरीक्षक रामजी सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम अध्यक्ष विश्वमोहन ने भी छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।समापन समारोह में विभिन्न आयु वर्गों की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 42 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। इन सभी का चयन क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रांतीय विज्ञान मेले में शिशु वर्ग से तरुण वर्ग तक के 362 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य अरविंद सिंह चौहान ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि प्रांतीय विज्ञान प्रमुख संतोष कुमार सिंह ने मेले की आख्या प्रस्तुत की। इस मौके पर राजेश वर्मा, विमल तलरेजा, उत्तम मिश्र, गोपाल राम मिश्र, सुरेश सिंह और अचल नारायण गिरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।