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Raebareli News: आज के कार्यक्रम

Sat, 17 Oct 2026 02:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 17 Oct 2026 02:05 AM IST
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Today's events
1- चयन ट्रायल
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सुबह 10:00 बजे। फीरोज गांधी कॉलेज में बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन ट्रायल होगा।
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2- खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। विकास खंड छतोह में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
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3- भागवत कथा
शाम 07:00 बजे। खीरों कस्बा के श्री सतनाम संकट मोचन धाम में भागवत कथा होगी।
रात 08:00 बजे। ऊंचाहार के जमुनापुर चौराहे पर भागवत कथा होगी।
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4- राम बरात
शाम 05:00 बजे। डीह ब्लाॅक के घाटमपुर में राम बरात निकाली जाएगी।
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5- रामलीला
शाम 05:00 बजे। परशदेपुर कस्बे के रामसागर मैदान में रामलीला का मंचन होगा।

शाम 07:00 बजे। खीरों कस्बा के रामलीला मैदान में आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला का मंचन किया जाएगा।
रात 08:00 बजे। सलोन कस्बे के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जाएगा।
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