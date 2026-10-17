Raebareli News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। फीरोज गांधी कॉलेज में बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन ट्रायल होगा।

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2- खेलकूद प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। विकास खंड छतोह में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होगी।

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3- भागवत कथा

शाम 07:00 बजे। खीरों कस्बा के श्री सतनाम संकट मोचन धाम में भागवत कथा होगी।

रात 08:00 बजे। ऊंचाहार के जमुनापुर चौराहे पर भागवत कथा होगी।

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4- राम बरात

शाम 05:00 बजे। डीह ब्लाॅक के घाटमपुर में राम बरात निकाली जाएगी।

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5- रामलीला

शाम 05:00 बजे। परशदेपुर कस्बे के रामसागर मैदान में रामलीला का मंचन होगा।



शाम 07:00 बजे। खीरों कस्बा के रामलीला मैदान में आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला का मंचन किया जाएगा।

रात 08:00 बजे। सलोन कस्बे के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जाएगा।

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1- चयन ट्रायल