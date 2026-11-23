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रायबरेली। श्री श्याम मित्र मंडल की ओर से सोमवार को बाबा खाटू श्याम का पंचम जन्मोत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। राघव मुरारका ने बताया कि ''जन्मोत्सव खाटू वाले का'' थीम पर कार्यक्रम जिला अस्पताल चौराहा स्थित रिफॉर्म क्लब लॉन ए में शाम छह बजे से होगा। इसमें 50 फीट का भव्य दरबार सजेगा, जिसके लिए दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु से फूल मंगाए गए हैं। पूजन और ज्योत प्रज्वलन के बाद छप्पन भोग व सवामनी प्रसाद वितरित होगा। भजन संध्या में अंकित शर्मा, ऋषिका ठाकुर और कौशल राणा प्रस्तुति देंगे। केक काटने, आतिशबाजी, दुकानों और खानपान के स्टॉल की भी व्यवस्था रहेगी।