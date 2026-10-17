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Raebareli News: रायबरेली डिपो की तीन बसें अब लखनऊ से चलेंगी

Sat, 17 Oct 2026 01:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 17 Oct 2026 01:55 AM IST
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Three buses from the Raebareli depot will now operate from Lucknow.
रायबरेली। रायबरेली डिपो की तीन बसें लखनऊ के चारबाग डिपो भेज दी गई हैं। अब इन बसों का संचालन लखनऊ से किया जाएगा। इससे रायबरेली डिपो में निगम की बसों की संख्या 97 से घटकर 94 रह गई है। यहां 73 अनुबंधित बसों का भी संचालन हो रहा है।
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चारबाग डिपो में पुरानी और कंडम बसों को बेड़े से बाहर कर दिया गया है। इससे वहां बसों की संख्या कम हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरे डिपो से बसें भेजी जा रही हैं। इसी क्रम में रायबरेली डिपो की तीन बसें भी चारबाग भेजी गई हैं।
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सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आदित्य प्रकाश ने बताया कि चारबाग डिपो में पुरानी और कंडम बसों को हटाए जाने के कारण अन्य डिपो से बसें भेजी जा रही हैं। रायबरेली की तीन बसें भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रायबरेली डिपो को जल्द ही नई बसें मिलेंगी।
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