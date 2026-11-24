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रायबरेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिशा ने सोमवार को शहर स्थित वन स्टाप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने सेंटर मैनेजर आस्था ज्योति से सेंटर की कार्यप्रणाली व महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निर्देशित किया कि महिलाओं से संबंधित किसी भी समस्या के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसे तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को प्रेषित किया जाए। केंद्र में आने वाली नवागंतुक बालिकाओं व महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही नियमानुसार चिकित्सकीय व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएं।