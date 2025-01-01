Raebareli News: साहब... भूमि आवंटन के बाद भी नहीं मिला कब्जा

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कई थानों में राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं रहे, जिससे फरियादियों को निराश होकर लौटना पड़ा। जगतपुर में उपजिलाधिकारी विवेक राजपूत ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। यहां आईं 10 शिकायतों में से दो का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों के लिए टीमें गठित की गईं।गदागंज प्रतिनिधि के मुताबिक, मुरैठी गांव निवासी छेदीलाल ने बताया कि कई साल पहले उन्हें भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन अब तक कब्जा नहीं मिल सका है। समाधान दिवस में राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी के मौजूद नहीं रहने से उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया। यहां छह शिकायतें आईं, लेकिन एक का भी निस्तारण नहीं हुआ।सतांव प्रतिनिधि के मुताबिक, सुल्तानपुरखेड़ा निवासी आशीष कुमार ने भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की। थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि समाधान दिवस में सात शिकायतें आईं, जिनमें से दो का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। हरचंदपुर प्रतिनिधि के मुताबिक, सलेमपुर निवासी सोनू ने नाली विवाद, जबकि पडेरा निवासी शिवविलास और नेवाजखेड़ा निवासी रामकेश ने भूमि विवाद की शिकायत की। नायब तहसीलदार मंजरी सिंह और थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि यहां आठ शिकायतें आईं। इनके निस्तारण के लिए टीमें गठित की गई हैं।सरेनी प्रतिनिधि के मुताबिक, कोतवाल विंध्य विनय ने बताया कि समाधान दिवस में 13 शिकायतें आईं, जिनमें से दो का निस्तारण किया गया। खीरों प्रतिनिधि के मुताबिक, कुसंडी गांव निवासी अवशेष कुमार ने पड़ोसी गांव मुड़ियन खेड़ा निवासी मेवालाल के खिलाफ खेत में लगे पेड़ों की टहनियां नहीं काटने की शिकायत की। उनका कहना था कि टहनियों के कारण खेत की जुताई में परेशानी हो रही है।इस पर दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत कराई गई, जिसके बाद शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। कार्यवाहक थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह बुंदेला ने बताया कि यहां 10 शिकायतें आईं, जिनमें से एक का निस्तारण हुआ। सलोन प्रतिनिधि के मुताबिक, क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र बहादुर सिंह और नायब तहसीलदार रिचा सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। यहां आठ लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई।