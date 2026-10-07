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Raebareli News: रूपा, नंदिनी व साजिया ने मारी बाजी

Wed, 07 Oct 2026 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 07 Oct 2026 12:40 AM IST
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Rupa, Nandini, and Sajia emerge victorious.
लालगंज। बैसवारा इंटर कॉलेज खेल मैदान में चल रही क्षेत्रीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन बुधवार को लंबीकूद, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो समेत कई स्पर्धाएं हुईं। खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। सीनियर बालिका वर्ग की लंबीकूद में इंटर कॉलेज बिसुनखेड़ा की रूपा ने पहला स्थान हासिल किया। बैसवारा इंटर कॉलेज की नंदिनी दूसरे और जनता विद्यालय इंटर कॉलेज पूरे पांडे की साजिया तीसरे स्थान पर रहीं। सीनियर बालक वर्ग में बैसवारा इंटर कॉलेज के शिवम प्रथम रहे। रामबाग इंटर कॉलेज के अमित ने दूसरा और विवेकानंद इंटर कॉलेज दुधवन के रोशन ने तीसरा स्थान हासिल किया। जूनियर बालिका वर्ग में खीरों की दीपांशी प्रथम, महिमा द्वितीय और बैसवारा इंटर कॉलेज की स्वाती तृतीय रहीं। सब जूनियर बालिका वर्ग में जीआईसी सेमरी की सीता राजपूत ने पहला स्थान हासिल किया। उसरू की रुचि दूसरे और जीजीआईसी लालगंज की शिवानी तीसरे स्थान पर रहीं। इस मौके पर सुशील मिश्रा, रोशन लाल, बसंत त्रिपाठी, सुरेश बहादुर सिंह, राकेश, शिवानी साहू, भवानी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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