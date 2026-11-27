विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अभियान के तहत जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने महराजगंज तहसील में 40 प्रतिष्ठानों की जांच कर उर्वरक के आठ और बीज के दो नमूने लिए। भूमि संरक्षण अधिकारी जगदीश प्रसाद ने लालगंज तहसील में आठ प्रतिष्ठानों की जांच कर उर्वरक के तीन नमूने लिए। सहायक निदेशक मृदा परीक्षण ने सदर तहसील में सात प्रतिष्ठानों की जांच की। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक समूह-ए दिनेश प्रताप सिंह ने ऊंचाहार तहसील में 10 बिक्री केंद्रों की जांच कर चार नमूने लिए। वहीं, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक शैलेंद्र द्विवेदी ने सलोन तहसील में 15 प्रतिष्ठानों की जांच कर उर्वरक के आठ नमूने लिए।जांच के दौरान बंद मिले प्रतिष्ठानों और अनियमितताएं पाए जाने पर विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए। उन्हें तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने और उर्वरक संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिला कृषि अधिकारी ने सभी थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि खाद की खरीद अधिकृत डीलरों से ही करें। स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, कैशमेमो और स्टॉक बोर्ड नियमित रूप से अपडेट रखें। किसानों को पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराएं। खाद के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग न करें।उन्होंने चेतावनी दी कि ओवररेटिंग, कालाबाजारी, जमाखोरी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।इन पर हुई कार्रवाईजिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय के मुताबिक, श्री बालाजी किसान सेवा केंद्र, कलुआखेड़ा, आदित्य किसान सेवा केंद्र और श्री बालाजी खाद भंडार, कलुआखेड़ा खीरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वहीं, बी-पैक्स हलोर, विकासखंड महराजगंज, आलोक खाद भंडार ओरास, शिवगढ़, बी-पैक्स बैंती, मौर्या खाद भंडार, वीरगंज बाजार और अनुपम इंटरप्राइजेज, आधारखेड़ा खीरों को नोटिस जारी किए गए हैं।