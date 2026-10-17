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Raebareli News: डिवाइडर से टकराया पिकअप चालक और क्लीनर की मौत

Sat, 17 Oct 2026 02:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 17 Oct 2026 02:03 AM IST
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Pickup truck hits divider; driver and cleaner killed
हाईवे पर हुए हादसे में क्षतिग्रस    पिकअप। -स्रोत : सोशल मीडिया
बछरावां। लखनऊ-रायबरेली हाईवे पर निगोहा के शेखपुरा टोल प्लाजा के पास शुक्रवार शाम भीषण हादसा हो गया। ऑक्सीजन के सिलिंडरों से लदा तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में लदे सिलिंडर हवा में उछलकर सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए। हादसे में चालक व क्लीनर की मौत हो गई। हादसे से हाईवे पर कुछ देर आवागमन भी प्रभावित रहा। निगोहा पुलिस ने जांच की और शवों को लखनऊ भेज दिया।
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पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन के सिलिंडरों से लदा पिकअप लखनऊ से प्रयागराज जा रहा था। शाम 4.20 बजे टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार पिकअप डिवाइडर से टकरा गया। उस पर लदे सिलिंडर सड़क पर चारों तरफ बिखर गए। पिकअप के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
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चालक व क्लीनर गाड़ी के केबिन में फंस गए। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और सीएचसी मोहनलालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रयागराज निवासी चालक इंद्रजीत पटेल (35), जौनपुर निवासी रमेशचंद्र (45) को मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और पिकअप डिवाइडर से टकरा गया। हादसे के चलते हाईवे के दोनों तरफ आवागमन ठप हो गया। पुलिस ने वाहन को बाहर कराकर यातायात बहाल कराया। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसा लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में हुआ है। निगोहा पुलिस हादसे की जांच कर रही है।



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सिलिंडर में विस्फोट से 10 मिनट तक कुछ नहीं दिखा
टोल मैनेजर राकेश कुमार ने बताया कि जैसे ही पिकअप में लदे तीन सिलिंडरों में विस्फोट हुआ, ऑक्सीजन धुएं जैसी फैल गई। इसके बाद करीब 10 मिनट तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गनीमत रही कि टोल गेट नंबर एक पर कोई वाहन आगे-पीछे नहीं था।
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