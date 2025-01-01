Raebareli News: परवेज बने दंगल केसरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दंगल की पहली कुश्ती गोरखपुर के गुड्डू और फतेहपुर के राजू के बीच हुई, जिसमें गुड्डू विजयी रहे। लखनऊ के मुस्ताक, कुलदीप, गोंडा के पंकज और अयोध्या के बाबा रविशंकर दास जैसे पहलवानों ने भी अपने मुकाबले जीते। अयोध्या के बाबा नागेंद्र दास ने पंजाब पटियाला के विक्की को हराकर दर्शकों की वाहवाही लूटी। दंगल की अंतिम कुश्ती मेरठ के परवेज और हरियाणा के राहुल के मध्य हुई।दोनों पहलवानों ने बीस मिनट तक अपने दांव-पेंच का प्रदर्शन किया। अंत में परवेज ने राहुल को पटकनी देकर दंगल केसरी का खिताब जीता। कमेटी ने विजेता परवेज को 51 हजार रुपये का इनाम और शील्ड देकर सम्मानित किया।महिला पहलवानों ने भी दिखाया दमदंगल में महिला पहलवानों की कुश्तियां आकर्षण का केंद्र रहीं। कानपुर की नम्रता और गोरखपुर की आकांक्षा के बीच हुए मुकाबले में नम्रता विजयी घोषित की गईं। दूसरी कुश्ती में नेहा और सौम्या के बीच हुए मुकाबले में सौम्या ने बाजी मारी। महिला पहलवानों के शानदार दांव देखकर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं।