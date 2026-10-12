Raebareli News: स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू, बढ़ने लगी भीड़

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दीपावली का त्योहार परिवार के साथ मनाने के लिए दूसरे राज्यों और बड़े शहरों में काम करने वाले लोग घर लौटते हैं। ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है और नियमित ट्रेनों में आरक्षित सीटें मिलना मुश्किल हो जाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे अलग-अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चलाता है। इस बार भी जिले से होकर गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है। इनमें से कुछ का संचालन शुरू हो चुका है। हालांकि, ये ट्रेनें भी लेटलतीफी से जूझ रही हैं।रविवार को दिल्ली-वाराणसी स्पेशल ट्रेन ने यात्रियों को करीब 14 घंटे इंतजार कराया। दिल्ली से ही काफी देर से रवाना होने के कारण सुबह आने वाली यह ट्रेन शाम को पहुंची। वहीं, चंडीगढ़-वाराणसी स्पेशल पांच घंटे और वाराणसी-चंडीगढ़ स्पेशल करीब आधे घंटे की देरी से आईं। दशहरा और दीपावली के मद्देनजर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों का संचालन नवंबर के अंत तक किया जाएगा, ताकि त्योहारों के बाद घर लौटने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिल सके।विंध्याचल दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए मेला स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। यह ट्रेन मिर्जापुर से रविवार को रवाना हुई। वापसी में इसका संचालन लखनऊ के उतरेटिया स्टेशन से किया जाएगा। निर्धारित अवधि में यह ट्रेन रोजाना संचालित होगी।नियमित ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री परेशानरायबरेली। जिले से होकर गुजरने वाली नियमित ट्रेनों की लेटलतीफी कम नहीं हो रही है। नवरात्र शुरू होने के साथ यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में ट्रेनों के देर से पहुंचने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को प्रयागराज-चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस और आनंद विहार-पुरी नीलांचल एक्सप्रेस करीब सवा दो घंटे की देरी से पहुंचीं।देहरादून-बनारस जनता मेल, चंडीगढ़-प्रयागराज ऊंचाहार एक्सप्रेस और प्रयागराज-कानपुर पैसेंजर करीब सवा घंटे देर से आईं। दिल्ली-प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस और अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल एक घंटे की देरी से पहुंचीं। इसी तरह बनारस-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, प्रयागराज-बरेली एक्सप्रेस और टनकपुर-शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस करीब आधे घंटे देर से आईं। प्रयागराज से गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने भी यात्रियों को 22 मिनट इंतजार कराया। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पहले ही विलंब से चल रही थीं। इसी कारण जिले में भी देर से पहुंचीं।