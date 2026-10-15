Raebareli News: दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेगी एक जोड़ी ट्रेन

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मालदा टाउन और नई दिल्ली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन दिसंबर, जनवरी और फरवरी में दोनों दिशाओं से निरस्त रहेगी। मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चलती है, जबकि नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस का संचालन प्रत्येक बृहस्पतिवार और रविवार को होता है। विज्ञापन



तीन महीने के दौरान दोनों दिशाओं में ट्रेन के 26-26 फेरे निरस्त रहेंगे। इससे यात्रियों को आवागमन के लिए दूसरी ट्रेनों का सहारा लेना पड़ेगा। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि कोहरे के कारण प्रभावित होने वाली ट्रेनों की सूची उत्तर रेलवे की ओर से जारी की गई है। मालदा टाउन और नई दिल्ली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन दिसंबर, जनवरी और फरवरी में दोनों दिशाओं से निरस्त रहेगी। मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चलती है, जबकि नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस का संचालन प्रत्येक बृहस्पतिवार और रविवार को होता है।तीन महीने के दौरान दोनों दिशाओं में ट्रेन के 26-26 फेरे निरस्त रहेंगे। इससे यात्रियों को आवागमन के लिए दूसरी ट्रेनों का सहारा लेना पड़ेगा। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि कोहरे के कारण प्रभावित होने वाली ट्रेनों की सूची उत्तर रेलवे की ओर से जारी की गई है।

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रायबरेली। जिले से होकर गुजरने वाली एक जोड़ी ट्रेन दिसंबर से फरवरी तक तीन महीने के लिए निरस्त रहेगी। सर्दियों में कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे मुख्यालय ने कोहरे के कारण निरस्त की जाने वाली ट्रेनों की सूची जारी की है। इसमें 30 से अधिक ट्रेनें शामिल हैं। इनमें एक जोड़ी ट्रेन रायबरेली से होकर गुजरती है।