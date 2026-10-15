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Raebareli News: दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेगी एक जोड़ी ट्रेन

Thu, 15 Oct 2026 01:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 15 Oct 2026 01:25 AM IST
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One pair of trains will remain cancelled from December to February
बछरावां रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर ट्रेन के आने का इंतजार करते यात्री।
रायबरेली। जिले से होकर गुजरने वाली एक जोड़ी ट्रेन दिसंबर से फरवरी तक तीन महीने के लिए निरस्त रहेगी। सर्दियों में कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे मुख्यालय ने कोहरे के कारण निरस्त की जाने वाली ट्रेनों की सूची जारी की है। इसमें 30 से अधिक ट्रेनें शामिल हैं। इनमें एक जोड़ी ट्रेन रायबरेली से होकर गुजरती है।
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मालदा टाउन और नई दिल्ली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन दिसंबर, जनवरी और फरवरी में दोनों दिशाओं से निरस्त रहेगी। मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चलती है, जबकि नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस का संचालन प्रत्येक बृहस्पतिवार और रविवार को होता है।
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तीन महीने के दौरान दोनों दिशाओं में ट्रेन के 26-26 फेरे निरस्त रहेंगे। इससे यात्रियों को आवागमन के लिए दूसरी ट्रेनों का सहारा लेना पड़ेगा। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि कोहरे के कारण प्रभावित होने वाली ट्रेनों की सूची उत्तर रेलवे की ओर से जारी की गई है।
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