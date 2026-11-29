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बैठक में इसी महीने अंबाला मंडल से स्थानांतरित होकर रायबरेली आए 29 सहायक लोको पायलटों को भी यूनियन की कार्यशैली से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि रायबरेली शाखा प्रत्येक कर्मचारी को अपने परिवार का सदस्य मानती है और उनके सुख-दुख में सदैव साथ खड़ी रहती है। यूनियन पदाधिकारियों ने इस बात का भरोसा दिलाया कि किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होने दिया जाएगा।शाखा मंत्री शील कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में उपस्थित हुई सभी समस्याओं और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। बैठक का संचालन अलताफ अहमद ने किया। इस अवसर पर देव कुमार, राजू श्रीवास्तव, रवि रंजन कुमार, गणेश श्रीवास्तव, निर्मल बाजपेयी, विजय कलारा, अयाजुद्दीन अहमद, जगदेई, नीलम, पूनम, अमिता, सुनील कश्यप, प्रमोद पटेल सहित कई अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।