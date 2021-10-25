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डलमऊ। सेवा संकल्प अभियान के तीसरे दिन बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लालगंज जिले की नगर इकाई डलमऊ की ओर से मां गंगा के संरक्षण के लिए सफाई अभियान चलाया गया। प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा के बाद बड़े मठ के समीप स्थित कच्चे घाटों पर कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। बड़े मठ के प्राचार्य दिव्यानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में अभाविप कार्यकर्ताओं और गुरुकुल के छात्रों ने घाटों से पॉलिथीन, खंडित मूर्तियां और बिखरी पूजन सामग्री एकत्र कर सफाई की। अभाविप के लालगंज संगठन मंत्री देवाशीष ने कहा कि मां गंगा आस्था, संस्कृति और जीवनदायिनी सभ्यता की पहचान हैं। जिला संयोजक अभय सिंह ने लोगों से गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने में योगदान देने की अपील की।