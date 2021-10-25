Raebareli News: लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर किया काम

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उनकी अन्य मांगों में अंतरमंडलीय स्थानांतरण सुविधा और मूल कार्यक्षेत्र से बाहर अतिरिक्त क्षेत्र के इंटरनेट आधारित काम पर रोक शामिल है। आंदोलन के अगले चरण में 12 अक्तूबर को रक्तदान किया जाएगा। 14 अक्तूबर को मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। इसके बाद 17 अक्तूबर को कलमबंद हड़ताल की जाएगी। शनिवार को लेखपाल काली पट्टी बांधकर थाना समाधान दिवस में भी शामिल हुए। इस मौके पर मनमोहन पांडेय, उमाकांत तिवारी, आलोक, आशीष, दिलीप सहित अन्य लेखपाल मौजूद रहे।

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लालगंज। लेखपाल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने काली पट्टी बांधकर कामकाज किया। इंटरनेट आधारित कार्यों के बहिष्कार से जाति, निवास और आय प्रमाणपत्रों से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष अमर बहादुर सिंह ने वेतन भत्ते में बढ़ोतरी, ग्रेड वेतन बढ़ाने और लेखन सामग्री भत्ता देने की मांग की।