Raebareli News: हैदराबाद में सीखी मॉडलिंग, लखनऊ में बनाया ठिकाना

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रायबरेली शहर के गोरा बाजार से बस्तेपुर की ओर जाने वाली सड़क रामजीपुरम तक जाती है। मदर टेरेसा स्कूल के पास से दाईं ओर मुड़ने वाली सड़क श्रद्धा के घर तक पहुंचती है। दोपहर करीब 12 बजे उसके घर पर रंगाई-पुताई का काम चल रहा था। घर में पिता और मां मौजूद थे। श्रद्धा के बारे में पूछने पर उन्होंने इतना ही कहा कि उन्हें बेटी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इस संबंध में कोई और बात नहीं की।मोहल्ले में सन्नाटा पसरा था। श्रद्धा का नाम सुनते ही लोग चौंक जाते और घटना के बारे में पूछने लगते। आसपास के कुछ लोगों और परिचितों को मामले की जानकारी थी। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर श्रद्धा और उसके परिवार के बारे में जानकारी दी।परिचितों के मुताबिक, श्रद्धा के पिता एसपी दुबे आईटीआई से सेवानिवृत्त अवर अभियंता (जेई) हैं। जब श्रद्धा करीब छह-सात साल की थी, तब उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। श्रद्धा भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थी। उसका एक भाई और छोटी बहन रश्मि दुबे है। पहली पत्नी की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी।मूलरूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले श्रद्धा के पिता नौकरी के सिलसिले में रायबरेली आए थे। यहां उन्होंने मकान खरीदा और फिर यहीं बस गए। परिचितों के अनुसार, वर्ष 2010 के बाद श्रद्धा की शादी प्रतापगढ़ निवासी लोकेश पांडेय से हुई थी। लोकेश हैदराबाद में एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। शादी के बाद श्रद्धा भी उनके साथ हैदराबाद रहने लगी। इसी दौरान उसने मॉडलिंग सीखी।करीब एक साल तक साथ रहने के बाद पति-पत्नी के बीच अनबन हो गई। इसके बाद श्रद्धा अलग होकर लखनऊ चली गई। वहां उसने मॉडलिंग के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश की और लोगों से संपर्क बढ़ाया। करीब चार-पांच साल पहले उसकी छोटी बहन रश्मि भी उसके साथ रहने लगी। परिचितों के मुताबिक, इसी दौरान श्रद्धा की मुलाकात लखनऊ के एक चर्चित कारोबारी से हुई। बाद में कारोबारी की हत्या हो गई। इस मामले में श्रद्धा, उसकी बहन और एक अन्य आरोपी का नाम सामने आया है।राजनीति में भी आजमाया हाथमॉडलिंग के क्षेत्र में आने से पहले श्रद्धा ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। परिचितों के मुताबिक, प्रदेश के एक कद्दावर नेता ने जब एक बड़ी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, तो श्रद्धा को उसमें सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। लोगों का दावा है कि वह पार्टी अध्यक्ष के करीबी लोगों में शामिल थी। सोशल मीडिया पर नेता के साथ श्रद्धा की तस्वीरें प्रसारित होने की बात भी सामने आई है।बीच-बीच में घर आती थी श्रद्धापरिचितों के मुताबिक, श्रद्धा शुरू से ही काफी तेज थी। लखनऊ में रहने के बावजूद उसका रायबरेली आना-जाना लगा रहता था। कुछ लोगों का दावा है कि घटना के करीब 10 दिन बाद भी वह रायबरेली स्थित अपने घर आई थी। हालांकि, इस संबंध में मोहल्ले के लोग खुलकर कुछ नहीं बता रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि श्रद्धा अपने घरवालों को पैसे देती थी। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।श्रद्धा की तलाश में घर पहुंची थी लखनऊ पुलिसआरोपी श्रद्धा की तलाश में लखनऊ पुलिस रायबरेली शहर के रामजीपुरम स्थित घर पहुंची थी। हालांकि श्रद्धा के न मिलने पर पुलिस लौट गई। सूत्रों का दावा है कि लखनऊ पुलिस दो दिन पहले गुपचुप तरीके से यहां आई थी। इसकी भनक स्थानीय पुलिस तक को नहीं लगी थी। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि उन्हें लखनऊ पुलिस के यहां आने की कोई जानकारी नहीं है।