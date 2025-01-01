Raebareli News: लालगंज जोन बना ओवरआल चैंपियन

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प्रतियोगिता में सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के 600 से अधिक बालक-बालिकाओं ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा, खेल कौशल, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का परिचय दिया। सब-जूनियर बालक वर्ग में लालगंज जोन 47 अंकों के साथ प्रथम और गौरा जोन 28 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा। सब-जूनियर बालिका वर्ग में लालगंज जोन ने 40 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि सदर जोन 37 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।जूनियर बालक वर्ग में लालगंज जोन 81 अंकों के साथ पहले और गौरा जोन 42 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जूनियर बालिका वर्ग में लालगंज और गौरा जोन ने 43-43 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। सीनियर बालक वर्ग में लालगंज जोन 107 अंकों के साथ प्रथम और सदर जोन 26 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा। वहीं, सीनियर बालिका वर्ग में लालगंज जोन ने 60 अंक हासिल कर पहला और सलोन जोन ने 36 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया।समापन समारोह में जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ओवरऑल चैंपियन बनने पर लालगंज जोन के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। माध्यमिक क्रीड़ा सचिव अजय सिंह चंदेल ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 80 से अधिक खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।