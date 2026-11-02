Raebareli News: हरियाणा पुलिस ने चोरी के मोबाइल के लिए मारा छापा, पांच को पकड़ा

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स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोबाइल खरीदने के आरोप में पांच लोगों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि चोरी के मोबाइल क्षेत्र में बेचे गए थे। पकड़े गए अधिकांश लोग सराफा कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं। उधर कार्रवाई की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय कारोबारी और व्यापार मंडल के पदाधिकारी कोतवाली पहुंच गए।हालांकि पुलिस ने उन्हें लौटा दिया। बताया गया कि पुलिस कार्रवाई में किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर व्यापारी नेता चले गए। सीओ सुजीत राय ने बताया कि हरियाणा पुलिस की टीम चोरी के मोबाइल की जांच के सिलसिले में कोतवाली आई थी। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है।